#willianmodesto

+1947-2020

Aos 73 anos, morreu hoje William D’ávila Modesto, 73, vítima de covid-19.

Ele estava internado desde sábado no PS da capital.

William era advogado e foi uma das vozes marcantes do rádio do Acre.

Natural de Sena Madureira, irmão do ex-prefeito Ulisses e de Jefferson (conhecido como Português).

E pai do Paulo Luiz (Paulinho), servidor da Aleac.

Em tempo: William era uma pessoa super bem humorada…morou por décadas na rua Rio Grande do Sul…em frente ao Sborba…parece que tô vendo a gargalhada do William quando nos encontrávamos…no final da década de 70 e por toda a de 80 os encontros e conversas foram uma rotina nas esquinas do centro de Rio Branco…Vá em paz, William!

J R Braña B.