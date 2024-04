EBC – Durante a semana(de comemoraçaõ dos 50 anos da Revolução dos Cravos), o discurso do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a responsabilidade do país pela escravidão no Brasil repercutiu em diferentes setores da sociedade nos dois lados do Atlântico.

Entidades civis de defesa de direitos humanos, acadêmicos e autoridades políticas receberam positivamente o discurso, mas cobraram um projeto concreto de reparação pelo conjunto de crimes e violações cometidos durante o processo de colonização.

Foi a primeira vez que um presidente de Portugal reconheceu a responsabilidade de forma mais contundente, apesar de a posição não ser compartilhada pelo conselho de ministros do governo português.

“Temos que pagar os custos. Há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos? Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos? Vamos ver como podemos reparar isso – disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Grifo meu: políticos do Chega, a extrema-direita de Portugal, criticaram a fala do presidente, dizendo que Portugal não deve nada e não tem que pagar por seus crimes cometidos no Brasil e outros países da África…Claro, só podia ser a extrema-direita a dizer isso.

J R Braña B.