Do Sintesac

A Secretaria de Estado da Saúde do Acre (SESACRE), decidiu (suspender benefícios) de direitos trabalhistas de natureza pecuniária dos servidores ativos da saúde do Estado do Acre durante pandemia do Coronavírus (COVID-19).

Os servidores foram pegos de surpresa quando foram informados pela SESACRE sobre as suspensões dos benefícios, entre eles são: gratificação de incentivo à atividade de assistência à saúde, auxílio transporte e o adicional de jornada complementar.

E para os profissionais auxiliares e técnicos em radiologia não mais recebem e nem receberão os valores a título de adicional de insalubridade, calculado atualmente em 20% sobre a remuneração, que se elevaria à 40% com a dobra aprovada do corrente ano pela Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC). Os profissionais passaram a receber apenas 10%, a título de adicional de periculosidade.

(…)

