Senadora Mailza Gomes e pastores destacam ao governador Cameli o papel das igrejas durante a pandemia

Pastores evangélicos do Acre por meio da senadora Mailza Gomes (Progressistas-Acre) conversaram na quarta-feira com o governador do estado, Gladson Cameli, sobre a pandemia do coronavírus na região, destacaram o papel das igrejas neste momento e também pediram uma análise técnica para reabertura das igrejas evangélicas. A reunião aconteceu por meio de videoconferência e teve a presença de várias lideranças religiosas. Na semana passada, a senadora defendeu a reabertura dos templos religiosos seguindo todas as recomendações sanitárias.

