ivermectina

A droga serve contra piolhos e vermes.

Via GGN

A cientista brasileira Izabella Pena, que trabalha no Whitehead Institute, do MIT, nos Estados Unidos, divulgou um vídeo no Youtube alertando sobre o uso da ivermectina – um remédio contra infecções por parasitas – na pandemia de coronavírus. A droga não foi aprovada para uso contra covid-19 em humanos. Apesar disso, há relatos, segundo ela, de pessoas utilizando uma dose de 10 a 20 vezes maior do que o usado contra verminoses, na tentativa de matar o vírus.

Assista: