Lamento boliviano, com Hombres G, Enanitos Verdes

Trechos

//Me quieren agitar

//Me incitan a gritar

//Soy como una roca (rocha)

//Palabras no me tocan

//Adentro hay un volcán

//Que pronto va a estallar (explodir)

//Yo quiero estar tranquilo

Es mi situación

Una desolación

Soy como un lamento

Lamento boliviano

(…)

Uoh, io, io, io-uoh-oh, ye-eh-eh-eh, yeh-eh

Y yo estoy aquí

Borracho y loco (bêbado e louco)

Y mi corazón idiota

Siempre brillará (Siempre brillará)

Y yo te amaré

Te amaré por siempre

Nena, no te peines en la cama (querida não arrume o cabelo na cama…)

Que los viajantes se van a atrasar (os viajantes vão se atrasar)

(…)

Em tempo:

Na Argentina (e no Brasil, especialmente em São Paulo, a discriminação contra bolivianos é odiosa)

Ouça essa clássico…Lamento Boliviano

!Una plácida noche….para todos!

J R Braña B.