Do TNH1:

Se existe um setor da economia que não esfriou durante a quarentena foi o mercado erótico. Pelo contrário, no termômetro de vendas de brinquedinhos sexuais, a temperatura só aumentou. Desde o início do confinamento, mais de 1 milhão de vibradores foram vendidos em todo o Brasil, segundo levantamento Abeme (Associação Brasileira de Empresas do Mercado Erótico).

Durante a quarentena, mais de 1 milhão de vibradores foram vendidos no Brasil https://t.co/pW9P5wcI0I — DCM ONLINE (@DCM_online) July 13, 2020