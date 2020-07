petecãoáudio

oestadoacre fez a seguinte pergunta ao senador Sérgio Petecão, PSD, se dá para confiar no governador GladsonC que apareceu hoje em foto com o pré-candidato a prefeito de Rio Branco do PP, Tião Bocalom?.

-O governador (que é do PP) não cometeria infidelidade partidária

Ouça a resposta completa do senador Petecão:

