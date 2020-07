professoraednaceli

A convidada de oestadoacre, live desta quarta-feira é a professora e pro-reitora de graduação Ednaceli Damasceno, da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Tema: possível retorno às aulas presenciais

Começa às 20h em ponto (atualize esta página às 20h)…você pode ver também aqui no facebook, no youtube e no twitter