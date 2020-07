Urgente! Educação quer saber doenças pré-existentes de servidores

educação

Em caráter de urgência

Circular enviada em caráter de urgência esta semana (27/7) aos chefes/diretores de escolas da rede estadual pretende levantar quais servidores da Educação apresentam comorbidades*, ‘elencadas como fatores de risco’ para a covid-19.

O levantamento se restringe aos servidores com menos de 60 anos.

O prazo para a entrega das informações encerra nesta quinta, ainda segundo o comunicado assinado por Marta Liane Pires da Silva, chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da secretaria.

Leia aqui o comunicado na íntegra

*O que comorbidade?



A comorbidade é simplesmente a ocorrência de duas ou mais doenças relacionadas no mesmo paciente e ao mesmo tempo. Algumas doenças comuns que vêem junto com depressão são: transtorno de ansiedade ou estresse, abuso de álcool, dor, diabetes e doenças cardiovasculares. Uma das características da comorbidade é que existe a possibilidade de as doenças se potencializarem mutuamente, ou seja, uma provoca o agravamento da outra. (Abrata – Assoc Bras de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos)

