Dep Edvaldo: Extensão do prazo do Auxilio emergencial a trabalhadores da saúde

Edvaldo volta a defender publicação de decreto que estende prazo do Auxílio Temporário em Saúde

Em sessão virtual na Aleac nesta terça-feira (25), o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) voltou a cobrar providências do governo do Estado para que publique um decreto estendendo o prazo de pagamento do Auxílio Temporário em Saúde (ATS), que atende, também, os servidores da Segurança Pública que atuam no combate à pandemia do novo coronavírus.

“Se o Diário Oficial do Estado do Acre não trouxer a reedição do decreto, nós vamos estar fazendo com que os trabalhadores de Saúde, nós vamos fazer com que os trabalhadores do Sistema de Segurança, todos expostos, muitos, mesmo contaminados, estão sem essa proteção, sem essa pequena vantagem concedida aos mesmos”, disse o parlamentar.

(…)

Sessão na Aleac abaixo

(retorne vídeo para -23:40 para ouvir sobre o auxílio dos trabalhadores da saúde)