Dep Nicolau, Gov em exercício, participa de posse na Sec de saúde em Cruzeiro

aleacagencia

(Mircléia Magalhães, agência Aleac)

Governador em exercício, Nicolau Júnior, participa da posse da nova secretária de Saúde de Cruzeiro do Sul

O governador em exercício, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), participou na manhã desta quarta-feira (26) da cerimônia de posse da nova secretária de Saúde de Cruzeiro do Sul, Janaína Negreiros. A nova secretária é enfermeira e conta com um amplo currículo na área.

Na oportunidade, Nicolau Júnior agradeceu a ex-secretária, Juliana Pereira pelo trabalho desempenhado e pelos projetos implantados na gestão do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro, e deu as boas-vindas a nova secretária.

“Agradeço a amiga Juliana que fez um ótimo trabalho frente à Secretaria da Saúde do município. Hoje toma posse Janaína Negreiros, uma mulher da saúde pública, enfermeira de uma larga experiência no setor. Tenho certeza de que ela fará um grande trabalho durante esses quatro meses de gestão do prefeito Clodoaldo Rodrigues”, disse.

O progressista falou ainda sobre a importância da pasta para o município. “Sabemos que a saúde precisa ser prioridade na gestão de um governante, cuidar das pessoas é essencial. Saúde demanda estruturação, trabalho sério, não pode ser mais ou menos. E o prefeito Clodoaldo já demonstrou que sua gestão será feita com muita responsabilidade e compromisso. Acredito que o serviço de saúde de Cruzeiro do Sul terá avanços importantes, e ele sabe que pode contar com a ajuda do governo do Estado para isso”, complementou.

