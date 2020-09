Sérgio Taboada: clipe de música em site de Turismo da cidade de Iguape (SP) (v)

ribeiramarmusica

A música Ribeiramar de autoria do compositor acreano é de fato uma verdadeira obra prima com letra poética e harmonia à altura dos grandes compositores da MPB. Os arranjos e os vocais concebidos pelos maestros Edmilson e Eluilson Aureliano valorizam a composição original emocionando quem assiste ao clipe cheio de imagens dos casarões coloniais de Iguape, cidade com mais de 480 anos e arquitetura tombada pelo patrimônio histórico nacional.

Iguape está inserida no Vale do Ribeira que é patrimônio natural, socioambiental e cultural da humanidade, título conferido em 1999 pela Unesco. Além de Iguape a música também se inspira na vizinha Ilha Comprida de praias desertas e paradisíacas. São 74 kilômetros de praias, vegetação e mar. Ambas as cidades são acompanhadas pelas reservas de Mata Atlântica do Sudeste, também tombadas pela Unesco em 1999.

Iguape tem uma ligação antiga com o Acre. Muitos jovens do nosso estado se formaram no colégio agrícola da cidade.

Iguape tem uma ligação antiga com o Acre. Muitos jovens do nosso estado se formaram no colégio agrícola da cidade. Sérgio Taboada morou na cidade logo que foi embora do Acre em 1999 com sua esposa, que é de Iguape e foi jornalista no Acre por muitos anos e os três filhos acreanos. A música foi inspirada pelas histórias sobre o lugar que eram contadas por Gisela, a mulher do compositor em suas caminhadas pelo centro urbano, pelos morros e praias.

