Mais 334 professores são chamados e contratados

professores

Governo assina termo de nomeação de 341 professores do cadastro de reserva

O governador Gladson Cameli assinou na manhã desta quarta-feira, 2, no Palácio Rio Branco, o decreto de nomeação dos professores do concurso efetivo da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

A ampliação do número de professores do quadro efetivo dentro da rede estadual de ensino é mais uma meta que está sendo cumprida como um compromisso de governo. “Minha prioridade é o emprego. Eu quero que as pessoas que estão sendo contratadas sejam valorizadas. Chamaremos também pessoas do concurso da Segurança, há todo um processo a seguir”, declarou Cameli.

(…)

