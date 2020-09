DEM e PSDB fecham chapa em Tarauacá: Abdias e Bebé Damasceno

tarauacáeleições20

Nesta tarde

A missão dada pelo deputado federal Alan Rick (DEM) a Jairo Cassiano, presidente estadual do partido – foi cumprida no município de Tarauacá: Abdias da Farmácia (DEM) e Bebé Damasceno (PSDB) é a dupla que vai disputar a eleição para a prefeitura da cidade.

-Nossa aliança está sacramentada aqui em Tarauacá…quero agradecer o gesto do ex-prefeito Rodrigo Damasceno, que desistiu de sua candidatura e nos ajudou também a construir essa chapa para disputar a eleição. Quero agradecer ainda o deputado Alan, que me incumbiu de vir a Tarauacá e ajudar a fechar esse acordo com o PSDB – disse Jairo Cassiano.

Sobre a disputa em Rio Branco (PSDB convidou o DEM a indicar o vice), Jairo não adiantou nada, mas disse que o DEM está conversando com a prefeitura da capital e o governo e nos próximos dias uma posição oficial do partido (DEM) deve ser divulgada.

Em tempo: logo mais, 20h, entrevista ao vivo aqui em oestadoacre com o ex-prefeito Rodrigo Damasceno de Tarauacá…Na terça, será com Chagas Batista e na quarta com Abdias…sempre às 20h

Clique no play abaixo e assista às 8 da noite em ponto: