Inscrições: Energisa busca talentos para programa de trainees de 2021

Vagas estão disponíveis nos 11 estados onde a Energisa atua. Inscrições vão até 4 de outubro

Jovens profissionais criativos e inovadores, versáteis e com potencial para se transformarem em líderes do futuro. Este é o perfil que o Grupo Energisa procura no processo seletivo do programa de trainees de 2021. Os candidatos serão contratados para ingressarem em uma das unidades da empresa, que atua no setor elétrico em 11 estados (MG, PB, RJ, SE, MT, MS, TO, SP, PR, RO e AC).

As inscrições vão até 4 de outubro e os interessados devem se candidatar no site https://jobs.kenoby.com/ traineeenergisa.