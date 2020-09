Eleições20 em Epitaciolândia: Neide e Jenezio pelo PT

eleições20

Professora Neide Lopes e Jenezio Bezerra demostram força em convenção em Epitaciolândia

O Partido dos Trabalhadores de Epitaciolândia homologou em convenção as candidaturas da professora Neide Lopes e do pecuarista Jenezio Bezerra para a disputa nas eleições municipais. Dentre os participantes do evento, ocorrido na noite da terça-feira (15), estavam presentes o ex-governador e senador Jorge Viana, o ex-deputado federal Leo de Brito, o dirigente Carioca Nepomuceno e o presidente estadual da sigla, Cesário Braga.

Em sua fala, Jorge Viana se colocou à disposição para campanha no município. “Eu fiz questão de vir aqui participar porque sempre sonhei em ver o PT administrar Epitaciolândia. Agora, temos uma professora que tem amor por esse município. Eu tenho certeza que a Neide vai cuidar bem das pessoas. Quero dizer pra Neide, pro Jenezio e toda a população que estou me apresentando para o serviço e que estarei aqui para ajudar na campanha”, completou.

