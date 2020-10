Agora, sim: Bolsonaro convidado a se filiar no MDB

mdbolsonaro

No G1O glorioso arma o bote…

O MDB é o mais recente partido a convidar Jair Bolsonaro a se filiar, segundo o insuportável Gerson Camaroti, da Globo News.

Se aceitar será a pá de barro molhado no ‘mito’ e no governo que ‘acabaram’ com a corrupção no brasil.

ka ka ka

Em tempo: Tenho dúvida se o povo brasileiro suportará este governo por mais dois anos…Não! Não tenho dúvida, a maioria do povo brasileiro suportará sem mexer um dedo este ‘governo’ até o fim do mandato e, se bobear dará até outro mandato para o seu mito….Não tenho dúvida…infelizmente!

J R Braña B.