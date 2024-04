Do Eduardo Gomes da AGANA:

Provas teóricas, de atualização e reciclagem serão realizadas no novo prédio do Detran em Rio Branco

A partir de hoje, 15, candidatos e condutores de Rio Branco que precisam realizar as provas de primeira habilitação ou atualização devem se dirigir ao novo prédio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para realizar os testes teóricos.

O serviço, realizado por empresa credenciada, ainda estava sendo prestado na antiga Unidade de Veículos do órgão, localizada no bairro Estação Experimental. Agora, as provas serão realizadas em um novo ambiente, equipado com computadores modernos e capazes de fazer reconhecimento facial.

“A prova teórica era o serviço que faltava ser transferido para este novo prédio. Assim, abertura de processos, exames e prova teórica passam a ser totalmente realizados em nossa sede e as pessoas não precisam se deslocar a outros endereços”, informa a presidente do Detran, Taynara Martins.

A prova teórica de legislação, meio ambiente, primeiros-socorros e mecânica é uma exigência legal e aplicada para os candidatos à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Condutores com habilitação vencida há mais de cinco anos realizam a prova de atualização.

Há outros testes para condutores, aplicados a quem realizou cursos especializados e até àqueles que cumpriram suspensão do direito de dirigir.

Serviço

A nova sede do Detran em Rio Branco está localizada da Estrada Dias Martins, 894 (prédio da antiga Faao), no prolongamento da Avenida Ceará.