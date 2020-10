Assis Brasil deve ganhar subestação de energia até final do ano

assisbrasil

Da Energisa

Obras da nova linha e subestação em Assis Brasil entram na reta final. A linha e a subestação em Assis Brasil serão inauguradas ainda este ano e receberam investimento de R$ 52 milhões.

A Energisa Acre está finalizando a construção de uma nova linha e subestação localizada em Assis Brasil, distante 163km da capital, Rio Branco. As obras tiveram início em julho de 2019 e a previsão é de que em dezembro de 2020 entrem em funcionamento, contribuindo assim para a melhoria da qualidade do

fornecimento de energia na região. O investimento para a realização do projetofoi de aproximadamente R$ 52 milhões.

Atualmente, o município conta com o fornecimento de energia a partir da usina termoelétrica que tem limitação no suprimento de energia para o município e região. A ativação da nova subestação vai eliminar essas restrições de fornecimento e ainda vai reduzir as emissões de gás carbônico e a eliminação do consumo de óleo diesel usados na geração de eletricidade.

Os empreendimentos irão triplicar a oferta de energia na região. Ao todo, são 380 torres e 110km de linha de Distribuição para conectar Assis Brasil ao Sistema Interligado Nacional (SIN). A medida vai beneficiar mais de 7,5 mil clientes do município acreano.

