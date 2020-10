senamazinho

Agenda de campanha – Mazinho

O prefeito Mazinho Serafim participou na noite de sexta, 16, do lançamento da candidatura de Ivoneide Bernardinho, que concorre novamente a uma vaga na câmara de vereadores do município.

O evento ocorreu no hotel Gregório, e contou com a participação de pastores, do proprietário do hotel, pastor-empresário Celso, do presidente do DEM, Jairo Cassiano, e dezenas de apoiadores da candidata a vereadora e do prefeito Mazinho.

(eleição 2020)