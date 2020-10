Mais uma polêmica: GladsonC agiliza rodovia Feijó-Envira (AM)

envirafeijó

Mais um debate ambiental….que o Acre não dá a menor importância…infelizmente! – oestadoacre

Gov do Acre

Em Manaus, governo trata sobre abertura de estrada que liga Feijó a Envira/AM

Com a licença ambiental em mãos e as obras já em andamento do lado acreano, o governador do Acre, Gladson Cameli, esteve em Manaus (AM) juntamente com sua equipe técnica de infraestrutura, para garantir a continuidade dos serviços na abertura da estrada que ligará os municípios de Feijó (AC) e Envira (AM).

Para o governador, a ligação terrestre de uma estrada com 90 quilômetros de extensão significa um importante avanço para a economia local e também a realização de um anseio antigo dos moradores daquela região.

“A abertura dessa estrada é um compromisso meu que começa a ser cumprido em pouco mais de um ano e meio de gestão. O Imac [Instituto de Meio Ambiente do Acre] fez sua parte emitindo a licença, o Deracre, por sua vez, já enviou maquinário, e a obra do nosso lado já está em andamento. Em Manaus, viemos acordar para que as obras do lado de Envira também sejam executadas”, disse Gladson Cameli.

Saindo do Acre, são 56 quilômetros até a divisa entre os dois estados. O trabalho para abertura do trecho começou em agosto, com previsão de terminar até novembro. Durante a reunião, ocorrida nesta quinta-feira, 22, o governo do Amazonas garantiu a continuidades dos serviços, tirando a população de Envira do isolamento terrestre que experimenta há muitos anos.

(…)