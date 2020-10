patrãobolsonaro

Jornalista Kennedy Alencar, CBN/Globo

O patrão de Bolsonaro é o Donaldo Trump.

Com chance de vencer de lavada, Biden está em situação mais confortável nas pesquisas do que Hillary Clinton no mesmo período das eleições. Só milagre reconduz Trump, q nega piora evidente da pandemia nos EUA pq não pode mudar narrativa. #PastoralAmericana https://t.co/7XR3J9yCNI

— Kennedy Alencar (@KennedyAlencar) October 26, 2020