Nota Oficial do Dep Nicolau Jr.

nota

A respeito do que vem sendo noticiado nos meios de comunicação em decorrência da Operação Durty Safe da Polícia Federal, venho a público esclarecer que:

a. Empenhado no esclarecimento dos fatos, tenho colaborado com a Polícia Federal através do fornecimento de todas as informações necessárias para que a verdade seja apurada e restabelecida;

b. Não há nenhum pedido de prisão emitido contra minha pessoa. Apenas um pedido de afastamento para que as investigações possam ser conduzidas de acordo com os procedimentos internos definidos pela própria Polícia Federal;

c. Todos os atos da presidência da Assembleia, assim como do nosso mandato são acompanhados, fiscalizados e acompanhados pelas instituições competentes como a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) Tribunal de Contas do Estado (TCE) e outros órgãos que aprovaram o exercício 2019;

Esclareço, ainda, que aguardo mais informações sobre o trabalho da Polícia Federal para se pronunciar com a tranquilidade, clareza e transparência que sempre marcaram nosso trabalho na presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Acre.

Nicolau Cândido da Silva Júnior

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre