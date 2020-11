Senado aprova autonomia do Banco Central (mercado agradece)

senado

Agência Senado

Senado aprova proposta da autonomia do Banco Central

O Plenário do Senado aprovou na terça-feira (3) o projeto (PLP 19/2019) do senador Plínio Valério (PSDB-AM) que prevê mandatos intercalados da diretoria do Banco Central com o do presidente da República.

Pela proposta, os nove integrantes assumirão os cargos ao longo do governo após aprovação dos nomes pelo Senado. Além disso, o BC perde o status de ministério. Por sugestão do senador Eduardo Braga (MDB-AM), o BC também cuidará da geração de empregos. Contrário à proposta, o senador Humberto Costa (PT-PE) argumentou que a autonomia do Banco Central vai fragilizar a política econômica.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou que o BC seguirá as metas definidas pelo governo. A proposta segue para a Câmara dos Deputados.

Em tempo: com o autonomia do BC para que servirá, então, eleger o presidente? – J R Braña B.