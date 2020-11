Eletronorte socorre empresa privada que deixou Amapá no escuro

amapáapagão

E a imprensa brasileira esconde esse pequeno detalhe da população porque apóia governo Bolsonaro que quer privatizar Eletrobras.

É a estatal Eletronorte que socorrendo os amapaenses.

Amapá está há mais de 60 horas sem energia.

Nos solidarizamos com o que o povo do Amapa está passando e exigimos respostas do poder público com a explicação das razões que nos levaram a esse caos e com ações objetivas como distribuição de água potável, fornecimento de alimentos e apoio para diminuir o sofrimento do povo. pic.twitter.com/QAOyG15vXV

