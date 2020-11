O Acre e suas castas de monarcas (sempre no bem bom)

melhoremprego

(…)

(…)

Nunca se viu tanta manchete por conta da disputa de um cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Acre.

É um tema que 99% da população que rala para sobreviver tá c…e andando para esse assunto.

Os 99% só pagam a conta…e nem sabem.

Bom mesmo é para o escolhido, com terá salário acima de 20 mil (to chutando por baixo) mais as mordomias que as castas se dão às custas dos otários, que somos todos nós.

E bom também para o governador GladsonC, que terá um indicado seu para analisar as suas contas (contas do governo) futuramente.

E assim o Acre vai se eternizando com suas castas que vivem como monarcas, enquanto a maioria das pessoas não tem sequer um salário mínimo para sobreviver.

Dá mais que nojo!

J R Braña B.