Dep Perpétua Almeida

Resultado eleições americanas significa a derrota de um extremista autoritário e a vitória da civilização e da democracia. Não podemos nos permitir relação servil c/ EUA, nem c/ nação nenhuma. As nações não têm amigos, elas têm interesses, que devem ser defendidos por seu povo. pic.twitter.com/FOGxrPcuE7

— Perpétua Almeida (@perpetua_acre) November 7, 2020