Dirigente do PSol em solidariedade a petistas atacados por Socorro Neri

Minha Solidariedade como integrante do PSOL aos amigos Cesário Braga e Jorge Viana que não merecem o ataque que foi desferido contra suas biografias. Ainda jovem estudante conheci Jorge Viana no início da década de 90. Acompanhei sua celebrada Vitória para a prefeitura de Rio Branco em 92 levando para a gestão o jeito novo e popular de governar.

Essa representação popular foi abraçada pelo povo em todo o Estado do Acre em 1998 e Jorge Viana foi novamente celebrado como governador e teve seu mandato renovado pelo povo do Acre em 2002. Fez seu sucessor o Governador Binho Marques e em 2010 se tornou Senador da República. Jorge Viana e o Partido dos Trabalhadores influenciaram as eleições em diversos municípios assim como na capital Rio Branco e nunca nenhuma prefeitura desses municípios foram sugadas ou obrigadas a assumirem dívidas de campanha.

Da mesma forma o dirigente Cesário Braga do Partido dos trabalhadores que conhecemos dialogando com partidos e com lideranças nos municípios, nunca nem de longe apresentou olhar de que administrar uma cidade ou o Estado pudesse ocorrer para realizar gestão diferente de toda a trajetória do Partido dos Trabalhadores e seus principais líderes executivos.

Por tudo o que testemunhei ao longo dessa trajetória política, venho prestar minha solidariedade aos amigos Jorge Viana, Cesário Braga, Daniel Zen e todos os demais membros do Partido dos Trabalhadores.

