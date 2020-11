Maia enterra pretensão de Moro: ‘Extrema-direita…chance zero’

maiarodrigo

O cinismo de Moro não convence nem seu espectro político…extrema-direita esgotou com Bolsonaro –

J R Braña B.

247 – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), declarou nesta segunda-feira, conforme relata a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo, que a chance de ele subir no palanque eleitoral de 2022 com Sergio Moro “é zero”.

Maia diz que Moro é de extrema-direita e que chance de apoiar chapa com ele à Presidência é zero https://t.co/3aC45xqkoi — Brasil 247 (@brasil247) November 9, 2020