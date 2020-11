Vídeo: Covid mata milhares e Bolsonaro diz que ‘Somos um país de maricas’

maricas

Houvesse um mínimo de decência no Congresso Nacional (senado e câmara) o impeachment já teria sido apreciado e esse presidente cassado.

Bolsonaro chegou ao ponto de, no fundo, comemorar suicídio de uma pessoa, para dizer que ‘ganhou a briga’ com o governador de São Paulo no caso da vacina coronavac, do Butantam, que a Anvisa, politicamente, suspendeu os testes.

Como disse o ex-senador Jorge Viana, quem acredita que Bolsonaro e filhos não serão presos?

Assista mais uma vergonha dita por um presidente:

‘Bolsonaro sobre o enfrentamento da Covid: ‘Brasil tem que deixar de ser um país de maricas’https://t.co/77nF4MakzU pic.twitter.com/5uxbD2PU08

