onda

Por sugestão de navegante

Os leitos dos hospitais públicos lotados com a segunda onda de covid no Acre (como mostra o boletim de hoje e de dias anteriores) e oforró/arrocha cantando no centro com o dançarino GladsonC, sua excelência o governador.

Em tempo: a campanha política livre, leve e solta e a consequente aglomeração de multidões é uma das causas principais pela retomada forte das contaminações no Acre.