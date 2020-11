Música do sábado à noite: ‘En el barrio’ ♫♫♫

músicanoite

A banda Onda Vaga (argentina) é de excelente qualidade.

Aqui uma das inúmeras músicas fantásticas, En el barrio (No bairro)

Alguns versos:

Tome un abrigo

Me fui a la esquina

Nada del día esta dicho

Y no veo la hora

(…)

Llegue all boulevard

El colectivo se fue

El de la inocencia

(…)

Intentare hacer lo mejor que pueda

Con el volumen de la imaginación

El sonido de la fantasía

Intentare reformular mis días

(…)

De ir allí

A donde nunca fui

Intentare reconocer la vía

Para llegar lo mas lejos que pueda

Independientemente del dolor

(…)

Miré al horizonte

Como quien busca la luz

Necesito creer

Que algun día va a encender

(…)

En el barrio

(…)

No me importa la ruina

Ni la buena fortuna

(…)

Viaje…

Daqui a pouco tem votação municipal…

Com diz Onda Vaga noutra música (La maga), mira las estrellas, suéltales tu canto y deja que esta noche te cubra con tu manto (Olha as estrelas, solta teu canto e deixa que esta noite te proteja com seu manto)

Boa noite!

J R Braña B.

Em tempo: quer ver o show completo de Onda Vaga? Aqui