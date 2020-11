Tratado de Petrópolis, 117: Acre é consequência de luta e diplomacia

tratadopetrópolis117anos

Primeiro luta, depois diplomacia competente.

A diplomacia brasileira oficializou a vontade popular.

Era um tempo do Barão do Rio Branco.

Hoje a ‘diplomacia’ do Brasil, do governo Bolsonaro, é uma vergonha mundial.

Post do governador GladsonC, a propósito dos 117 anos do Tratado de Petrópolis, que anexou o Acre ao território do Brasil, abaixo:

-O Tratado de Petrópolis foi resultado da luta do nosso povo, que bravamente guerreou para ser brasileiro.Viva o povo guerreiro do #Acre! – escreveu o governador GladsonC.