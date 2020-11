Governo anuncia ‘pacote’ de obras (Nem o nome muda…’pacote’)

pccotegov

Eles não conseguem inovar…’pacote, pacote’…sempre com esse tal de ‘pacote.’

Dois anos de governo….aí anunciam o ‘pacote’

Plano que é bom, necas…

Os empresários esfregam as mãos com a grana do ‘pacote cheio…’

Veremos o que sobrará às pessoas, à população…

Gov do Acre

Governo do Estado apresenta pacote bilionário de obras para empresários da construção civil

O governo do Acre se prepara para transformar o estado em um verdadeiro canteiro de obras. A partir de 2021, audaciosos investimentos serão executados, sobretudo, na melhoria da infraestrutura em todas as regiões acreanas. Nesta terça-feira, 17, o governador Gladson Cameli apresentou o pacote de benfeitorias públicas a diversos empresários da construção civil durante reunião realizada no salão nobre do Palácio Rio Branco.

De acordo com Gladson Cameli, o Estado dispõe de R$ 2 bilhões em recursos para serem aplicados a partir do próximo ano. Com este montante, será possível modernizar a mobilidade urbana da capital com a construção dos primeiros grandes viadutos, assim como o anel viário de Brasileia e Epitaciolândia, restauração de todas as rodovias estaduais e das pistas dos aeródromos dos municípios isolados, iniciar o futuro Centro Político-Administrativo do governo, entre outras obras estruturantes.

(…)