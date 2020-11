Governo ruim investe mais em polícia do que em professor (v)

governopoliciaprofessor

Essa é uma tradição de governos no Acre…

Educação vai mal, dinheiro na polícia…

Desemprego nas alturas, investe-se na polícia…

Violência sem controle, mais investimento na polícia…

É a lógica invertida…as prioridades, idem..

Professor cobra salário decente condizente com a profissão, aumenta-se o salário e vantagens na polícia…

Governo ruim se segura fortalecendo sempre os aparelhos de intimidação…

Não é novo isso no Acre…

Vai da direita à pretensa esquerda…ou esquerda fake!

É só contar o número de solenidades sonolentas e enfadonhas em recintos da segurança pública…

É só comparar o que vale mais à pena hoje no Acre: ser professor ou ser polícia..

Procure um professor do estado ou do município com aposentadoria de 15, 16, 17 ou R$ 20 mil…, procure?

Não vai achar…mas você encontra policial estadual com esse ganho e aposentado por aí a torto e à direita….

Segue o baile no governo GladsonC…

Comentários sobre esse e outros dois assuntos no vídeo abaixo, a propósito de cancelamento de entrevista de um prefeito eleito.

J R Braña B.