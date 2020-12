oestadoacrelive

As convidadas de hoje são Concita Maia e Conceição Cabral, do IMA (Instituto Mulheres da Amazônia).

Transmissão ao vivo começa 20h e será transmitida nesta página, abaixo, simultâneo no youtube.com/oestadoacre, no facebook.com/oestadoacre e no perfil @oestadoacre no twitter…você pode interagir na transmissão vendo pelo youtube ou facebook….participe!