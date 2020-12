Leo formaliza denúncias contra GladsonC feitas pelo vice Rocha

leogov

No Acre acontecem coisas que somente por aqui são possíveis.

O vice-governador Major Rocha (PSL) fez graves denúncias públicas contra o governo GladsonC (PP), mas quem as formaliza junto ao ministério público é um parlamentar do PT, Leo de Brito.

Leo ocupa um espaço que estava vazio….

Em política espaço vazio demora pouco…quando demora.

J R Braña B.

Dep Leo

‘Protocolei nesta quinta-feira, 3, representações no Ministério Público do Estado do Acre (MPE) e Ministério Público Federal (MPF), com um conjunto de denúncias de corrupção envolvendo o governo Gladson Cameli.

São acusações sobre o possível desvio de verba pública de mídia, através de contrato emergencial feito pela Secretaria de Estado de Comunicação; superfaturamento na compra de cestas básicas, pela Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres; superfaturamento na aquisição de computadores pela Secretaria de Estado de Educação e Esporte; e desvio de verba da merenda escolar. Essa é uma parte das denúncias, pois outros escândalos estão sendo apurados no DEPASA e na Secretaria de Saúde. Em dois anos, a maior marca do governo Gladson são os escândalos de corrupção. Como parlamentar vou cumprir com meu papel de fiscalizar.’