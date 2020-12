O abestado do interior vira queridinho na capital

abestadobocalom

Bocalom comparte post em sua rede social que o chama de ‘abestado’ do interior que virou queridinho em Rio Branco.

(…)

Em tempo: claro que Bocalom terá que se reinventar na prefeitura de Rio Branco para não repetir GladsonC no governo, que está há dois anos e não se vê nada de avanços no desenvolvimento humano, social e econômico do Acre.

Em tempo 2: Bocalom viverá seu maior desafio como político…tem que estar disposto a aprender e a inovar…aliar empatia que tem com o público à eficácia e dinamismo de sua futura gestão.

J R Braña B.