Fica esperto! Covid-19 pode deixar o homem impotente

COVID-19 pode causar disfunção erétil, diz o médico

Como se 2020 não tivesse esvaziado o suficiente, um especialista médico agora afirma que COVID-19 pode causar disfunção erétil.

Com a pandemia esmagando espíritos e finanças em todo o mundo durante meses, um médico disse à Rede NBC NBCLX que o vírus também deixou alguns pacientes do sexo masculino com poucas habilidades no quarto.

“Agora sabemos que as pessoas podem ter efeitos de longo prazo para a saúde com este vírus, complicações neurológicas e, agora, para os homens que estão observando isso – há uma preocupação real aqui de que os homens podem ter problemas de disfunção erétil a longo prazo com este vírus, porque sabemos que causa problemas na vasculatura ”, disse a Dra. Dena Grayson.

“Isso é algo que realmente preocupa”, acrescentou Grayson, observando que a doença pode ter “complicações de longo prazo, ao longo da vida, potencialmente”.

