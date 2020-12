Orçamento: Por que o governo não mostra os relatórios de 2019 e 2020?

orçamento

Edvaldo Magalhães volta a cobrar os relatórios de execução orçamentária de 2019 e 2020 e diz: escandaloso

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) voltou a pedir os relatórios de execução orçamentária referentes aos anos de 2019 e 2020. O parlamentar quer saber se o que foi executado nestes dois períodos, correspondem com aquilo que foi projetado para, assim, discutir o Orçamento de 2021. O pedido à Mesa Diretora, ao líder do governo Gehlen Diniz, e ao presidente da Comissão de Orçamento e Finanças (COF), Chico Viga (PHS), foi proferido durante a sessão desta quarta-feira, 9.

“Acessei mais uma vez o portal Transparência do Estado para buscar ali as informações básicas acerca da execução orçamentária. Não está disponível no portal os relatórios de execução fiscal que é uma obrigação prevista pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Não sabemos quanto o Estado arrecadou, quanto executou. O orçamento previsto para este ano foi superavitário. Estes deputados que estão aqui nesta plataforma não têm informações básicas para fazer a discussão. Isso é escandaloso”, diz Edvaldo Magalhães.