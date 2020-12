genocida

oestadoacre reproduz esclarecedor texto da jornalista Mariliz Pereira Jorge sobre o descaso do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia de covid-19 no Brasil.

Se alguém tinha alguma dúvida de que Bolsonaro é um maldito genocida, não precisa mais ter

Para quem não leu o texto que @jairbolsonaro não gostou, aqui vai. Acho justo que as pessoas saibam porque ele estimula ataques a mim. pic.twitter.com/0AIduf2RpF — Mariliz Pereira Jorge 🇧🇷 (@marilizpj) December 12, 2020