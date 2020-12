batata50%

Do professor de economia real João Pedro Stedile, fundador do MST

O preço da batata, que faz parte da culinária cotidiana do povo brasileiro, subiu 50% neste ano. E a resposta do capetão? “Melhor que o preço suba do que faltar batata!” Pode? Como um sujeito tão estúpido pode chegar à Presidência?

