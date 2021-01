GladsonC recebe candidato de Bolsonaro à câmara e cobra apoio

candidatocam

Em visita ao Acre, deputado federal Arthur Lira é recebido por Gladson Cameli

O governador Gladson Cameli recepcionou nesta quinta-feira, 7, o deputado federal e candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, durante visita ao Acre. O gestor agradeceu a vinda do parlamentar e defendeu maior atenção aos estados mais afastados da capital federal e com menor representatividade no Congresso Nacional.

“A vinda do deputado Arthur Lira ao Acre serve para que ele conheça a nossa realidade. Temos muitas dificuldades e precisamos encontrar soluções. Somos um estado que faz fronteira com dois países, além da nossa imensa floresta amazônica. Precisamos do apoio do governo federal e da união de todos os poderes em prol do nosso desenvolvimento”, explicou Cameli. (2 anos de mandato do inepto do planalto e nada de apoio ao Acre – J R Brãna B)

Em tempo: Lira é o candidato de Bolsonaro à câmara dos deputados…se vencer, porá em pauta o pacote atrasado e reacionário que o inepto do planalto pretende impor ao país.

Em tempo 2: traduzindo o governador: Bolsonaro não ajudou em nada o Acre em dois anos de mandato presidencial

J R Braña B.