petecão

Pelo menos por enquanto…

O senador Sérgio Petecão, que esteve presente na reunião da Amac com a presença do governador – a reunião da peitada – teria entrado em campo na sexta e no sábado para acalmar os ânimos entre sua excelência GladsonC e o prefeito Mazinho, de Sena.

Fonte zero…

A guilhotina que havia sido ligada – para decepar os cargos indicados pela deputada Meire Serafim (esposa de Mazinho) voltou ao modo off line.

Providencial Petecão!

J R Braña B.