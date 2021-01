Ford anuncia saída porque Brasil empobreceu

fordbr

Não foram suficientes as reformas trabalhista e previdenciária que retiraram direitos dos assalariados levadas a ferro e fogo pelos governos Temer e Bolsonaro.

O discurso era de que com essas reformas o emprego viria em abundância e as empresas fariam investimentos sem parar no Brasil.

Não aconteceu nenhuma coisa nem outra.

Nem empregos muito menos investimentos.

A Ford (que recebeu apoio do Brasil desde sempre) não quis nem saber: não vai ficar num país onde a pobreza aumenta a cada segundo.

Ela quer aumentar seus lucros com facilidade e isso é o que importa para essas grandes empresas.

E sabe que com o desgoverno Bolsonaro não há luz no fim do túnel…se houvesse ficaria….

Por isso anunciou fim de seu ciclo no Brasil.

Agora é aguardar o efeito manada de outras empresas chispando daqui.

Em resumo, a Ford (que ajudou a derrubar Dilma) está se mandando porque o nosso país está em decadência social e econômica desde o golpe dos canalhas…estamos cada vez mais pobres.

Em tempo: a Globo tenta justificar o fechamento da Ford protegendo e evitando criticar a política econômica desastrosa do ministro Guedes que está levando o Brasil ao caos social completo.

J R Braña B.