Por que o Gov GladsonC desprestigia sua assessoria de comunicação?

Bem estranho que GladsonC dê agora as notícias mais importantes da sua gestão pelo site ac24h deixando inclusive a sua agência de notícias – que tem um custo razoável para os cofres públicos – de escanteio ou a utilizando somente para assuntos sem grande importância…temas de varejo!

Se não a acha importante nem a valoriza dando a sua agência as condições para distribuir as principais informações oficiais do governo, por que mantê-la?

Nenhuma surpresa que a relação do governador com a imprensa privada amiga seja mais do que excelente…

Porém, desprestigiar sua própria agência é inédito em governos do Acre.

Em tempo: até 17h15min desta quarta a Agência de Notícias do Acre não havia enviado às redações a informação de que a vacina no Acre começa dia 21.

