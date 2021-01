João Dória começa vacinar e deixa Bolsonaro furioso e com a cloroquina na mão

vacinasp

João Dória, governador de São Paulo, anunciou que a primeira pessoa foi vacinada hoje no estado e deixou o ministro da Çaúde, Pazuello, e o presidente Bolsonaro, enfurecidos.

Pazuello disse que a atitude do governador João Dória em vacinar a primeira a pessoa antes do governo federal ‘está em desacordo com a lei’.

ka ka ka!

‘Desacordo’ porque começou vacinar….inédito!

Aliás, a enrolação política da Anvisa, atrasando a autorização para liberar as vacinas coronavac e oxford, ficou claro….a Anvisa fez o jogo cruel de Bolsonaro

Abaixo, jornalista brasileira, Hidegard Angel, tira um sarro também da astúcia de Dória.

ka ka ka!

Pazuello disse que não fará “jogada de marketing” de aplicar a primeira vacina. Está furioso. Não contavam a astúcia, no dia D, de Doria. Que barraco! — Hildegard Angel (@hilde_angel) January 17, 2021

J R Braña B.