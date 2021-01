Música da noite é de Jorge Mautner (que faz 80 anos hoje)

jorgemautner

80 anos de Jorge Mautner

Maracatu atômico (1974), de Jorge Mautner e Nelson Jacobina, é o maior sucesso de Mautner (que já foi gravado por Gil e, duas décadas depois – por Chico Science (Recife), que bombou no Brasil com sua versão.

Tinha 11 anos e lembro que ouvi essa música no rádio…mas não tinha a menor noção de quem era Jorge Mautner.

Filho de poloneses, Jorge Mautner nasceu no Brasil, quando os país fugiram do fascismo na década de 40.

Mautner, sempre irreverente, foi expulso de colégio em Sampa por escrever textos digamos avançados para a época…na juventude filiou-se ao PCB.

Mautner costuma dizer: ‘Os seres humanos nasceram na África e se espalharam para vários lugares…viva o Rei Zumbi dos Palmares!’

Vamos ouvir a gravação original com Jorge Mautner e seu violino (com quem aprendeu com seu padrasto)

Uma plácida noite e madrugada.

A vacina foi liberada!

Vitória da ciência!

Derrota do governo da morte!

Fora, Bolsonaro!

J R Braña B.