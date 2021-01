Cientista M. Nicolelis: Vale para o Acre também

nicoleliscientistabra

Miguel Nicolelis, cientista e coordenador do consórcio do Nordeste de combate ao covid-19, questiona o fechamento meia-boca em São Paulo, das 20 às 6h.

No Acre, haverá toque de recolher das 22 às 6h a partir de segunda, 25-J

Será que combinaram com coronavírus para ele ñ infectar as pessoas antes das 20h no estado de SP? Com casos explodindo em todo estado e várias cidades de porte atingindo capacidade máxima de ocupação de UTI, como é possível q SP acredite q esta medida meia-boca vai dar resultado?

